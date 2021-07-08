شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حد الحرابة في جانٍ اقتحم شركة وقتل محاسبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية ، اليوم ، حُكم القتل حداً بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، حيث أقدم فؤاد بن نوح بن محمد بن عبدالله – سعودي الجنسية – بالسطو المسلح على إحدى الشركات وقتل محاسبها /أمير علي – هندي الجنسية - ، وسلب ما بحوزته من مال وإخفاء جثته.

و تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.