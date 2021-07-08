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في إطار برنامج الزيارات التي تنفذها جمعية "عناية" الصحية للمرضى المنومين بالمستشفيات، قامت إدارة التطوع بالجمعية بزيارة مرضى مستشفى الإيمان، ضمن مبادرة (لنرسم ابتسامة) بالتنسيق مع الفِرَق التطوعية؛ حيث تمكنت من زيارة 33 مريضًا.
وقدمت الجمعية الهدايا وتبادلت الأحاديث الودية المفعمة بالتفاؤل والاطمئنان على صحتهم، مع التمنيات بعاجل الشفاء لهم، وخروجهم وهم بأتم صحة وسعادة.
وبلغ عدد المتطوعين 7 متطوعين بساعات تطوعية بلغت 35 ساعة وبقيمة اقتصادية تقدر بـ6.000 ريال.
وتأتي هذه الزيارة ضمن الخطة الاستراتيجية للجمعية في التواصل مع المستفيدين الذين تقوم بتقديم الخدمات الصحية لهم، والتأكد من سلامة الإجراءات وفق البروتوكول العلاجي الذي وقعته الجمعية مع مزودي الخدمات الصحية، بما يتوافق مع سياسة الجودة في الجمعية.
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 12:52 PM
ضمن جهودها للتأكد من سلامة الإجراءات وفق البروتوكول العلاجي مع مزودي الخدمات"عناية الصحية" ترسم ابتسامة على وجوه المرضى في مستشفى الإيمان بالرياض
في إطار برنامج الزيارات التي تنفذها جمعية "عناية" الصحية للمرضى المنومين بالمستشفيات، قامت إدارة التطوع بالجمعية بزيارة مرضى مستشفى الإيمان، ضمن مبادرة (لنرسم ابتسامة) بالتنسيق مع الفِرَق التطوعية؛ حيث تمكنت من زيارة 33 مريضًا.
وقدمت الجمعية الهدايا وتبادلت الأحاديث الودية المفعمة بالتفاؤل والاطمئنان على صحتهم، مع التمنيات بعاجل الشفاء لهم، وخروجهم وهم بأتم صحة وسعادة.
وبلغ عدد المتطوعين 7 متطوعين بساعات تطوعية بلغت 35 ساعة وبقيمة اقتصادية تقدر بـ6.000 ريال.
وتأتي هذه الزيارة ضمن الخطة الاستراتيجية للجمعية في التواصل مع المستفيدين الذين تقوم بتقديم الخدمات الصحية لهم، والتأكد من سلامة الإجراءات وفق البروتوكول العلاجي الذي وقعته الجمعية مع مزودي الخدمات الصحية، بما يتوافق مع سياسة الجودة في الجمعية.
، "عناية الصحية" ترسم ابتسامة على وجوه المرضى في مستشفى الإيمان بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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