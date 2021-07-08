، "علينا أن نرصد الرياح من الرياض".. أزمة لبنان تشهد حراكاً دولياً واسعاً ينطلق من السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - صحيفة لبنانية: خطوات تنفيذية أمريكية فرنسية بالشراكة مع المملكة لتشكيل الحكومة المنتظرة

أفادت صحيفة لبنانية بأن الزيارات الدبلوماسية الأمريكية والفرنسية إلى الرياض، تؤشر إلى خطوات تنفيذية غربية ستتخذ بالشراكة مع الجانب السعودي بشأن تشكيل حكومة في لبنان.

وأكدت مصادر سياسية مسؤولة لصحيفة "الجمهورية" أن زيارة السفيرتين الأمريكية والفرنسية إلى الرياض تؤشران إلى خطوات تنفيذية أمريكية فرنسية، بالشراكة مع الجانب السعودي، لفرض تشكيل حكومة جديدة في لبنان، ما يعني أن "علينا أن نرصد الرياح من الرياض".

وكان سعد الحريري قد كُلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي، بعد استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت، لكنه فشل حتى اليوم في الاتفاق مع الأطراف والأحزاب على صيغة حكومية ترضي الجميع، وسط خلاف حاد مع رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي، وعلى وقع أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة تشهدها البلاد.

وكانت قد كشفت السفارة الفرنسية في لبنان عن أن مبعوثين فرنسيين وأمريكيين سيزورون السعودية ضمن جهود دولية لإخراج لبنان من أزمته السياسية والاقتصادية المحتدمة.

وبحسب وكالة فرانس برس، فإن الزيارة المقررة اليوم الخميس، تأتي في الوقت الذي يواجه فيه اللبنانيون نقصًا في السلع الأساسية وارتفاعًا في أسعارها.

ووصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.

وقالت السفارة: إن السفير الفرنسي سوف يشرح مدى الأهمية الملحة إلى تشكيل المسؤولين اللبنانيين حكومة ذات مصداقية وفاعلة للعمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية.

كما ستعبر المبعوثة الفرنسية مع نظيرتها الأمريكية عن رغبة فرنسا والولايات المتحدة في ممارسة الضغوط على المسؤولين في لبنان للتوصل لحل بشأن الأزمة.