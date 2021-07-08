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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان السيول ببعض المواقع، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جازان، ومحافظات: صبيا، وبيش، الداير بني مالك، والدرب والعيدابي، وفيفا وهروب والأجزاء الساحلية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة بالمنطقة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة 9 مساءً.
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 12:07 PM
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان السيولالوطني للأرصاد: أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 9 مساء
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان السيول ببعض المواقع، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جازان، ومحافظات: صبيا، وبيش، الداير بني مالك، والدرب والعيدابي، وفيفا وهروب والأجزاء الساحلية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة بالمنطقة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة 9 مساءً.
، الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 9 مساء ،
المصدر : الخليج 365
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