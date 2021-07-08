شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الأغنام بحفر الباطن .. أسعار منخفضة وإقبال ضعيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -ركود غير مسبوق وأسعار الأضحية تبدا من 1100 ريال

-أصحاب الحلال : هناك سببين ونأمل خير مع قرب عيد الأضحى

- رواد السوق : الأسعار في متناول الجميع

يشهد سوق أغنام حفرالباطن الأكبر بالخليج ، إقبالا ضعيفا و انخفاضا في الأسعار غير مسبوق ،"اليوم" تجولت في السوق لرصد الأجواء وحركة الاقبال والبيع والشراء .

يقول علي مخلف صاحب حلال بالسوق : يوجد ضمور وشح بالطلب في السوق وهذا الأمر إنعكس على أسعار الأضاحي ، التي وصل سعرها 1100 ريال للأضحية فيما قال محمد رجا " صاحب حلال" : لم أشهد هذا الركود والانخفاض في الاسعار منذ فترة طويلة ، فلقد نزلت أسعار البيع للذبائح التي لا تضحى لأرقام غير مسبوقه بسبب تأثرها بعاملين رئيسين الأول هو قرب الأضاحي مما خفف الطلب على الذبائح التي لاتضحى والآخر هو قلة راغبي الشراء لسوق الأغنام حتى الآن حيث نزلت أسعار الأضاحي إلى 1500 ريال وأقل .

أما أبوفارس الشمري فيقول: أعمل بالسوق منذ 30 عاماً وهذه السنه الأسعار منخفضة جدا حيث وصل سعر أطيب الأضاحي بهذا السوق إلى 1500 ريال فالسوق يعاني من قله بالسحب ولكننا نتأمل خير مع قرب عيد الأضحى المبارك .

ويقول الطفل فيصل العنزي "دلال" :أنا أعمل بالسوق كدلال للأغنام التي يتم جلبها أصحابها بغرض البيع فسعر الدلاله 10 ريالات فقط للرأس الواحد وباليوم أصل للتدليل إلى 50 رأس من الغنم ولله الحمد.

لكن يرى علي الحربي أحد المتسوقين المتواجدين بالسوق أن الاسعار في متناول الجميع قائلا وقد اشترى اضحية بـ 1600 ريال ، فيما يضيف محمد الشمري ، أحد رواد السوق قائلا : السوق هذه الأيام يعتبر طيب للمتسوق الذي أتى بقسط شراء أضحيته هذا بأمكانه أن يجد أضحيه طيبه بـ 1200 ريال وهذا مناسب للعامه.