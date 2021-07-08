شكرا لقرائتكم خبر عن القتل قصاصاً لمواطن أطلق النار على آخر بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية ، اليوم ، حكم القتل قصاصاً في عبدالله بن محمد بن مبارك دعله - سعودي الجنسية - ، لإقدامه على قتل عبدالله ابن مبارك بن عبدالله الدوسري- سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وكانت سلطات الأمن قد تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بقتله قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.