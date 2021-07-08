4 خطوات لتبريد الجسم في حالات الإصابة بضربات الشمس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

واصلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض تنفيذ حملتها التوعوية للوقاية من الإصابة بضربات الحرارة خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة.

خطوات بسيطة:

وقالت صحة الرياض: هناك خطوات بسيطة وطرق لتبريد الجسم في حالات الإصابة بضربات الحرارة تشمل: رش الجسم بالماء البارد، ثم الجلوس أمام المروحة، الانتقال إلى منطقة مظللة أو الذهاب إلى مبنى أو سيارة مكيفة، مع أخذ حمام بارد، أو غمر الجسم بالماء بحوض الاستحمام، وشرب كمية كافية من الماء، وخلع أي ملابس زائدة، وضع كمادات باردة على الرقبة، والإبط.

يذكر أن نسبة الإصابة بضربة الشمس أو الإجهاد الحراري وغيرها من الإصابات التي تسببها ضربات الحرارة تزداد في موسم الصيف، وخاصةً لدى الأشخاص الذين يقومون ببذل مجهود كبير تحت أشعة الشمس والأماكن الحارة.

أجواء حارة:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لليوم الخميس- بمشيئة الله- حالة من التقلبات الجوية بعدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية أن يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، سماءً غائمةً جزئيًّا على مرتفعات نجران، وعسير، وجيزان، والباحة، ومكة المكرمة، تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، تمتد إلى المرتفعات الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة.

درجات الحرارة:

وتشمل الحالة نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يكون الطقس حارًّا ومستقرًّا على باقي مناطق المملكة.

أما عن درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 48 درجة مئوية في الدمام ورفحاء وحفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.



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