الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-08

هذه الأدوية قد تتسبب في حدوث أحلام مفزعة وكوابيس

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد ‏النمر، إن هناك أنواعًا معينة من الأدوية لها أعراض جانبية ‏نادرة تتمثل في حدوث أحلام مفزعة وكوابيس أثناء النوم.‏

الأدوية:

وأضاف النمر خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن من بين هذه الأدوية، مضادات الحساسية anti HBeta blockers، وحاصرات بيتا، وأدوية الكولسترول ‏STATINS‏ ‏SSRI‏، إضافةً إلى مضادات الاكتئاب.‏

مراجعة الطبيب:

كما دعا استشاري أمراض القلب المرضى الذين يعانون ظهور مثل هذه الأعراض ‏إلى مراجعة الطبيب المختص لتغيير الدواء.‏



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