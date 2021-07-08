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شكرا لقرائتكم هذه الأدوية قد تتسبب في حدوث أحلام مفزعة وكوابيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-08
هذه الأدوية قد تتسبب في حدوث أحلام مفزعة وكوابيس
منها مضادات الحساسية anti HBeta blockers
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، إن هناك أنواعًا معينة من الأدوية لها أعراض جانبية نادرة تتمثل في حدوث أحلام مفزعة وكوابيس أثناء النوم.
الأدوية:
وأضاف النمر خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن من بين هذه الأدوية، مضادات الحساسية anti HBeta blockers، وحاصرات بيتا، وأدوية الكولسترول STATINS SSRI، إضافةً إلى مضادات الاكتئاب.
مراجعة الطبيب:
كما دعا استشاري أمراض القلب المرضى الذين يعانون ظهور مثل هذه الأعراض إلى مراجعة الطبيب المختص لتغيير الدواء.
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