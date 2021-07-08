آليات لاستقبال الحجاج لضمان تنفيذ البروتوكولات الصحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-08

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة هشام سعيد أنه تم الاتفاق على الآليات التنفيذية لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية والمحافظة على صحة وأمن وسلامة الحجاج.

استعدادات الحج والعمرة:

وأضاف خلال مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية، أن الوزارة على أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1442هـ، موضحاً أنه تم تحديد 4 مراكز رئيسية للتجمع على مداخل مكة المكرمة، وأن مراكز التجمع الرئيسية تضمّنت محطات: “الزايدي، والشرائع، والنوارية، وطريق الهدا”، والتي سيبدأ الاستقبال فيها يومي 7و8 ذي الحجة بناءً على جداول تفويج وخطط سيبلَّغ بها جميع حجاج البيت الحرام بمواعيد محددة مسبقاً.

نقل الحجاج:

ولفت إلى أنه سيتم نقل الحجاج من تلك المراكز عبر خدمات النقل التي توفرها الوزارة لأداء طواف القدوم، فيما يتم نقل أصحاب الأعذار من الحجاج مباشرةً إلى منى في مسارات محددة، كما تم توفير قائد صحي لكل 20 حاجاً، حيث أنهت الوزارة تهيئة 25 مساراً في صحن الطواف، وتهيئة الساحات وأبواب دخول وخروج الحجاج لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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