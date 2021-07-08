إحباط تهريب 90 مليون حبة كبتاجون خلال 6 أشهر في ميناء جدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

استطاعت عناصر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي، بالتعاون مع مكافحة المخدرات، إحباط عمليات تهريب 90 مليون حبة كبتاجون خلال الـ6 أشهر الماضية (النصف الأول من العام الجاري).

ونشر ميناء جدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، فيديو يبين أن الميناء يتعامل مع 75% من صادرات وواردات السعودية، وعلى مدى الـ24 ساعة يتم الكشف على الحاويات للتأكد من نظاميتها.

وسائل التهريب:

ولفت التقرير إلى أن وسائل التهريب تعددت بين وضع المخدرات في الفواكه أو الحديد أو الخشب، ويتم الكشف عن المخدرات بواسطة الكلاب المدربة أو التكنولوجيا الحديثة أو التفتيش اليدوي.

شارك الخبر