، "إل جي" و"HIGHBROW" تقدمان محتوى تعليمياً من تصميم الخبراء للمتعلمين الصغار ،

محمد بن مسعود - الدمام - من مكتبة تضم أكثر من 10 آلاف مقطع فيديو.. حتى سن 11 عاماً والآباء والمعلمين

ستتوفر منصة إل جي إلكترونيكس (إل جي) وHighbrow التعليمية للأطفال والخالية من الإعلانات عند الطلب لعملاء تلفزيونات "إل جي" في 145 دولة عبر متجر LG Content Store.

وستكون التلفزيونات الذكية من "إل جي" والتي تعمل بإصدارات webOS 4.0 أو أحدث أولى الطرازات التي توفر للأطفال حتى سن 11 عاماً والآباء والمعلمين مجموعة Highbrow الواسعة من المحتوى التعليمي المناسب لتلك الفئة العمرية واحتياجات كل متعلم صغير.

يقدم تطبيق Highbrow مجموعة متنوعة وجذابة من مقاطع الفيديو التعليمية التي تم تنسيقها بعناية ومطابقتها مع عمر كل متعلم واهتماماته باستخدام تقنية خاصة لتوفير تجربة مشاهدة مخصصة. ويقدم تطبيق Highbrow التوصيات من مكتبته التي تضم أكثر من 10 آلاف مقطع فيديو يغطي موضوعات تتراوح بين العلوم والإنسانيات والرياضيات والموسيقى والفن واللغات والمزيد.

وتعمل Highbrow لتقديم المحتوى الجديد والجذاب مع أكثر من 200 من المبتكرين حول العالم بما فيهم علامة Pinkfong المشهورة بأغنيتها وفيديو Baby Shark. وكونه منصة تعليمية موثوقة عالمياً عبر الإنترنت، يُستخدم تطبيق Highbrowفي أكثر من مئة مدرسة حول العالم.

ومع استمرار سيطرة التعلم عن بعد على حياة الطلاب، أصبحت التلفزيونات أداة تعليم أساسية في العديد من البلدان. وبفضل امتلاكها لأكثر من اثني عشر تطبيقاً تعليمياً بالفعل، تتيح تلفزيونات "إل جي" المزودة بنظام webOS للمتعلمين الصغار الوصول إلى مجموعة واسعة من المحتوى التعليمي، بينما يوفر متصفح الويب المحسن تجربة مستخدم مريحة لجميع الأعمار.

تمتاز تلفزيونات "إل جي" بخاصية عكس الشاشة التي تُمكّن نسخ المحتوى من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب المتوافقة وعرضه على شاشة التلفزيون باستخدام خاصية النقر LG Magic Tap على Android أو Airplay لأجهزة Apple.

ويتيح نقر Magic Tap أيضاً للهواتف الذكية المتوافقة بالاتصال عبر المدى القريب بجهاز تحكم Magic Remote من "إل جي" تلفزيونات "إل جي" 2021 مما يمكّن المتعلمين من سماع صوت التلفزيون عبر سماعات الرأس أو سماعات الأذن للمزيد من الخصوصية والتركيز.

نظراً لأن حماية عيون المشاهدين أثناء التعلم لا تقل أهمية عن تقديم جودة الصور، الرائعة، تم اعتماد الشاشات في جميع تلفزيونات LG OLED 2021 على أنها خالية من الوميض ومن الإزعاج من قبل UL. ونظراً لأن تلفزيونات LG OLED حاصلة على شهادة TÜV Rheinland Eyesafe®، يستطيع الوالدين الاطمئنان بأن صحة عيون أطفالهم في أمان.