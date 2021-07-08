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أصدرت إدارة الطب الشرعي في صحة حائل، 75 تقريرًا شرعيًّا خلال الفترة من 1 يناير، وحتى الفترة 31 مايو من العام الحالي 2021.
وتفصيلًا، أصدرت إدارة الطب الشرعي بصحة حائل 53 تقريرًا طبيًّا لمتوفى، و22 تقريرًا لأحياء، بينما أنهت إدارة الطب الشرعي ترحيل 38 جثمان متوفى إلى بلدانهم، كما نفذت 5 لقاءات علمية.
يذكر أن "صحة حائل" تسعى إلى تطوير عمل الطب الشرعي من خلال تحقيق مستهدفات الوزارة بتطبيق أعلى المعايير الصحية المعتمدة، ورفع مستوى الجودة؛ من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية، إذ تحقق المؤشرات التشغيلية للطب الشرعي بمنطقة حائل نتائج وجودة عالية.
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 11:54 AM
أنهى ترحيل 38 جثمان متوفى إلى بلدانهم ونفذ 5 لقاءات علميةالطب الشرعي بصحة حائل يصدر 75 تقريرًا خلال خمسة أشهر
أصدرت إدارة الطب الشرعي في صحة حائل، 75 تقريرًا شرعيًّا خلال الفترة من 1 يناير، وحتى الفترة 31 مايو من العام الحالي 2021.
وتفصيلًا، أصدرت إدارة الطب الشرعي بصحة حائل 53 تقريرًا طبيًّا لمتوفى، و22 تقريرًا لأحياء، بينما أنهت إدارة الطب الشرعي ترحيل 38 جثمان متوفى إلى بلدانهم، كما نفذت 5 لقاءات علمية.
يذكر أن "صحة حائل" تسعى إلى تطوير عمل الطب الشرعي من خلال تحقيق مستهدفات الوزارة بتطبيق أعلى المعايير الصحية المعتمدة، ورفع مستوى الجودة؛ من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية، إذ تحقق المؤشرات التشغيلية للطب الشرعي بمنطقة حائل نتائج وجودة عالية.
، الطب الشرعي بصحة حائل يصدر 75 تقريرًا خلال خمسة أشهر ،
المصدر : الخليج 365
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