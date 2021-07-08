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الطب الشرعي بصحة حائل يصدر 75 تقريرًا خلال خمسة أشهر‎‎

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محمد بن مسعود - الدمام - أنهى ترحيل 38 جثمان متوفى إلى بلدانهم ونفذ 5 لقاءات علمية

أصدرت إدارة الطب الشرعي في صحة حائل، 75 تقريرًا شرعيًّا خلال الفترة من 1 يناير، وحتى الفترة 31 مايو من العام الحالي 2021.

وتفصيلًا، أصدرت إدارة الطب الشرعي بصحة حائل 53 تقريرًا طبيًّا لمتوفى، و22 تقريرًا لأحياء، بينما أنهت إدارة الطب الشرعي ترحيل 38 جثمان متوفى إلى بلدانهم، كما نفذت 5 لقاءات علمية.

يذكر أن "صحة حائل" تسعى إلى تطوير عمل الطب الشرعي من خلال تحقيق مستهدفات الوزارة بتطبيق أعلى المعايير الصحية المعتمدة، ورفع مستوى الجودة؛ من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية، إذ تحقق المؤشرات التشغيلية للطب الشرعي بمنطقة حائل نتائج وجودة عالية.

الطب الشرعي بصحة حائل يصدر 75 تقريرًا خلال خمسة أشهر‎‎

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 11:54 AM

أنهى ترحيل 38 جثمان متوفى إلى بلدانهم ونفذ 5 لقاءات علمية

الطب الشرعي بصحة حائل يصدر 75 تقريرًا خلال خمسة أشهر‎‎
منصور الشلاقي

أصدرت إدارة الطب الشرعي في صحة حائل، 75 تقريرًا شرعيًّا خلال الفترة من 1 يناير، وحتى الفترة 31 مايو من العام الحالي 2021.

وتفصيلًا، أصدرت إدارة الطب الشرعي بصحة حائل 53 تقريرًا طبيًّا لمتوفى، و22 تقريرًا لأحياء، بينما أنهت إدارة الطب الشرعي ترحيل 38 جثمان متوفى إلى بلدانهم، كما نفذت 5 لقاءات علمية.

يذكر أن "صحة حائل" تسعى إلى تطوير عمل الطب الشرعي من خلال تحقيق مستهدفات الوزارة بتطبيق أعلى المعايير الصحية المعتمدة، ورفع مستوى الجودة؛ من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية، إذ تحقق المؤشرات التشغيلية للطب الشرعي بمنطقة حائل نتائج وجودة عالية.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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