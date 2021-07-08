، الرياض.. تطعيم 100% من الممارسين الصحيين في المكونات الصحية ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
حقّق تجمّع الرياض الصحي الثاني نسبة تطعيم عالية عن لقاح كورونا بلغت 100 في المائة للممارسين الصحين العاملين في أغلب مكوناته الصحية.
ويؤكّد هذا الإجراء، الحرص على تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية، والتي اهتم بها القطاع الصحي في المملكة منذ بداية أزمة كورونا، والحد من انتشار هذا الوباء خصوصاً للعاملين في المجال الصحي، إضافةً إلى حماية المنشآت الصحية وبقائها آمنة للمستفيدين من خدمات الرعاية الصحية.
ويعمل تجمع الرياض الصحي الثاني باستمرار، على تعزيز الوعي بأهمية أخذ لقاح كورونا لجميع موظفيه، والحرص على سرعة المبادرة للتسجيل وتلقي جرعات لقاح كورونا وعدم التأخر في ذلك للحفاظ على سلامتهم وأسرهم.
يُذكر أن تجمع الرياض الصحي الثاني مستمر بإقامة الحملات التوعوية الميدانية عن أهمية أخذ اللقاح خصوصاً لكبار السن في المجمعات التجارية أو في المطارات، إضافةً إلى التوعية بالطرق الوقائية عن فايروس كورونا كالتباعد الاجتماعي، وتعقيم وغسل اليدين باستمرار، ولبس الكمامة، وعدم المصافحة، أملاً في الوصول إلى المناعة المجتمعية والتي سيكون أثرها على المجتمع وحمايتهم صحياً.
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 11:46 AM
تجمّع الرياض الصحي الثاني مستمر بإقامة الحملات التوعوية الميدانيةالرياض.. تطعيم 100% من الممارسين الصحيين في المكونات الصحية
حقّق تجمّع الرياض الصحي الثاني نسبة تطعيم عالية عن لقاح كورونا بلغت 100 في المائة للممارسين الصحين العاملين في أغلب مكوناته الصحية.
ويؤكّد هذا الإجراء، الحرص على تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية، والتي اهتم بها القطاع الصحي في المملكة منذ بداية أزمة كورونا، والحد من انتشار هذا الوباء خصوصاً للعاملين في المجال الصحي، إضافةً إلى حماية المنشآت الصحية وبقائها آمنة للمستفيدين من خدمات الرعاية الصحية.
ويعمل تجمع الرياض الصحي الثاني باستمرار، على تعزيز الوعي بأهمية أخذ لقاح كورونا لجميع موظفيه، والحرص على سرعة المبادرة للتسجيل وتلقي جرعات لقاح كورونا وعدم التأخر في ذلك للحفاظ على سلامتهم وأسرهم.
يُذكر أن تجمع الرياض الصحي الثاني مستمر بإقامة الحملات التوعوية الميدانية عن أهمية أخذ اللقاح خصوصاً لكبار السن في المجمعات التجارية أو في المطارات، إضافةً إلى التوعية بالطرق الوقائية عن فايروس كورونا كالتباعد الاجتماعي، وتعقيم وغسل اليدين باستمرار، ولبس الكمامة، وعدم المصافحة، أملاً في الوصول إلى المناعة المجتمعية والتي سيكون أثرها على المجتمع وحمايتهم صحياً.
، الرياض.. تطعيم 100% من الممارسين الصحيين في المكونات الصحية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض.. تطعيم 100% من الممارسين الصحيين في المكونات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.