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قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق: إن العمليات الحسابية تشير إلى أن عدة شهر ذي القعدة ستكتمل ثلاثين يوماً، وعليه سيكون يوم الأحد 11/ 7/ 2021 غرة ذي الحجة.
ولفت "الزعاق" في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر" إلى أن يوم الاثنين 19/ 7/ 2021 سيوافق الوقوف بعرفة، والثلاثاء 20/ 7/ 2021 هو عيد الأضحى المبارك. أعاده الله على الجميع بالخير والبركة.
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 11:19 AM
غرة ذي الحجة الأحد المقبل وعيد الأضحى الثلاثاء 20 يوليو"الزعاق": عدة ذي القعدة 30 يوماً.. والوقوف بعرفة الاثنين 19 يوليو
قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق: إن العمليات الحسابية تشير إلى أن عدة شهر ذي القعدة ستكتمل ثلاثين يوماً، وعليه سيكون يوم الأحد 11/ 7/ 2021 غرة ذي الحجة.
ولفت "الزعاق" في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر" إلى أن يوم الاثنين 19/ 7/ 2021 سيوافق الوقوف بعرفة، والثلاثاء 20/ 7/ 2021 هو عيد الأضحى المبارك. أعاده الله على الجميع بالخير والبركة.
، "الزعاق": عدة ذي القعدة 30 يوماً.. والوقوف بعرفة الاثنين 19 يوليو ،
المصدر : الخليج 365
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