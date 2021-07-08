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بالفيديو.. إحباط تهريب 90 مليون حبة كبتاجون في 6 أشهر بميناء جدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تمكنت عناصر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي، من إحباط عمليات تهريب 90 مليون حبة كبتاجون خلال الـ6 أشهر الماضية.

وأوضح تقرير لقناة "العربية" أن ميناء جدة يتعامل مع 75% من صادرات وواردات ، وعلى مدى الـ24 ساعة يتم الكشف على الحاويات للتأكد من نظاميتها.

وأشار التقرير إلى أنه يتم محاولة تهريب المخدرات من خلال وضعها في الفواكه أو الحديد والخشب.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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