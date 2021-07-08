شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: الجرعة الثانية من اللقاح تؤخذ بعد 42 يوم ولا يتأثر مفعولها إذا زادت المدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا

وذكرت الصحة أن الجرعة الثانية من اللقاح تعطي مناعة أكبر وأفضل لجسمك، ويحميك من التحورات التي تطرأ على الوباء.

وأشارت إلى أن الجرعة الثانية من اللقاح تؤخذ بعد 42 يوم حيث لا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت توزيع أكثر من 19 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.