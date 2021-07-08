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إغلاق صيدليات لعدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية بالمدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

تمكنت صحة منطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، من إغلاق صيدليات لعدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية وتعليمات الوزارة.

وأكدت صحة المدينة المنورة على أن فرق التفتيش المختصة مستمرة بمراقبة ومتابعة المنشات الصحية لسلامة الجميع.

وكانت صحة المدينة، قد نفذت 446 جولة تفتيشية على المستشفيات والمجمعات الطبية, إضافة للصيدليات، وذلك خلال الفترة من 8 / 4 حتى 27 / 6 / 2021م.

وشملت الجولات 105 زيارات للمستشفيات، و 93 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 248 زيارة للصيدليات .

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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