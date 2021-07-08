شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق صيدليات لعدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

تمكنت صحة منطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، من إغلاق صيدليات لعدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية وتعليمات الوزارة.

وأكدت صحة المدينة المنورة على أن فرق التفتيش المختصة مستمرة بمراقبة ومتابعة المنشات الصحية لسلامة الجميع.

وكانت صحة المدينة، قد نفذت 446 جولة تفتيشية على المستشفيات والمجمعات الطبية, إضافة للصيدليات، وذلك خلال الفترة من 8 / 4 حتى 27 / 6 / 2021م.

وشملت الجولات 105 زيارات للمستشفيات، و 93 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 248 زيارة للصيدليات .