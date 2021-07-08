شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تخطط لإطلاق "نظام الحضور الذكي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تخطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للتعاقد مع شركة تقنية مختصة لتوريد «نظام الحضور الذكي».

وأوضحت مصادر صحفية أنه عبارة عن نظام يمكن الموظفين من تسجيل الحضور والانصراف بطريقة ميسرة وآمنة في أي وقت وأي مكان، ويساعد على ضبط ساعات عمل الموظفين باستخدام تقنية إنترنت الأشياء (IoT)، وفقًا لـ"الوطن"

وأضافت أن هذا النظام يسمح من خلاله للموظفين بتسجيل الحضور والانصراف عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية (IOS أو Android) بطريقة فعالة وسريعة تضمن بيئة مرنة وصحية.

ويذكر أن من مميزات هذا النظام، تسجيل الحضور في مقر العمل بأمان وسرعة، تسجيل الحضور للعمل عن بعد، تسجيل الحضور عن طريق الأجهزة الذكية، حيث يعمل من خلال تحديد الموقع الجغرافي.