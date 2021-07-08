شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الحج والعمرة يوضح آلية استقبال الحجاج لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة هشام السعيد، أنه تم الاتفاق على الآليات التنفيذية لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية والمحافظة على صحة وأمن وسلامة الحجاج.

وأوضح السعيد، أن الوزارة على أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1442هـ، مشيراً إلى تحديد 4 مراكز رئيسية للتجمع على مداخل مكة المكرمة.

وأضاف أن مراكز التجمع الرئيسية تضمّنت محطات: "الزايدي، والشرائع، والنوارية، وطريق الهدا"، والتي سيبدأ الاستقبال فيها يومي 7و8 ذي الحجة بناءً على جداول تفويج وخطط سيبلَّغ بها جميع حجاج البيت الحرام بمواعيد محددة مسبقاً، مبينا أنه سيتم نقل الحجاج من تلك المراكز عبر خدمات النقل التي توفرها الوزارة لأداء طواف القدوم، فيما يتم نقل أصحاب الأعذار من الحجاج مباشرةً إلى منى في مسارات محددة.

وأكد متحدث الحج والعمرة بأنه تم توفير قائد صحي لكل 20 حاجاً، حيث أنهت الوزارة تهيئة 25 مساراً في صحن الطواف، فضلاً عن تهيئة الساحات وأبواب دخول وخروج الحجاج لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية.