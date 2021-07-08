السعودية تحذِّر من نوايا إيران وتوجهها لإنتاج يورانيوم بتخصيب 20%

الرياض - محمد عبدالله - أكَّد محافظ السعودية في وكالة الطاقة الذرية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، أنَّ التوجه الإيراني لإنتاج معدن اليورانيوم بنسبة تخصيب 20% يؤثّر سلبًا على أية مفاوضات تتعلق بالاتفاق النووي، ويكشف نوايا طهران وسعيها للحصول على قدرات إنتاج سلاح نووي.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان: ما نشهده اليوم من سعي إيران لإنتاج معدن اليورانيوم بنسبة تخصيب٢٠٪، دون حاجة ضرورية لإنتاجه وتطويره في الاستخدام السلمي، أمر يثير القلق من حيث النوايا الحقيقية وراء ذلك.

وأضاف: فضلًا عن أنَّ هذا التوجه يؤثر سلبًا على أية مفاوضات تتعلق بالاتفاق النووي، حيث لا يمكن العودة عن المعرفة المكتسبة من أعمال البحث والتطوير.. فهي غير قابلة للعكس.

وأشار إلى أنَّ الخطوات التصعيدية التي أعلنت عنها إيران لا تتواكب مع تصريحاتها حول سلمية برنامجها النووي ويؤكّد على نواياها وسعيها للحصول على قدرات إنتاج سلاح نووي.

وتابع: سياسة التصعيد تعرقل أي حوار وتفاوض، وترفع من حدّة شكوك المجتمع الدولي حيال إيران ونواياها.