إعطاء 43.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا بدول الخليج

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي عن إعطاء أكثر من 43.5 مليون جرعة من لقاح كورونا بدول الخليج، وأن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس تجاوز 2.2 مليون إصابة.

وذكر المجلس أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأربعاء، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,279,807) وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,180,600).

بينما بلغ إجمالي حالات الوفيات (17,146)، وبلغ إجمالي اللقاحات المعطاة (43,596,925) حالة.

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