السديري والأميرة غيداء يتفقدان مبنى الملك سلمان في مدينة الحسين الطبية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-08

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

تجول سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، ترافقه صاحبة السمو الأميرة غيداء بنت طلال رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في أقسام مبنى الملك سلمان في مؤسسة الحسين للسرطان والذي تم إنشاؤه بمنحة سعودية كريمة عبر الصندوق السعودي للتنمية.

أحدث المواصفات التقنية والطبية:

جاء ذلك خلال زيارة السفير السديري والمرشد اليوم للمؤسسة إنفاذًا لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين في تعزيز وتطوير الخدمات الحكومية وبما يعود بالنفع على متابعات الخليج 365 متلقي الخدمة.

واستمع السفير السديري والمرشد إلى إيجاز من القائمين على المبنى حول أحدث المواصفات التقنية والطبية التي تم اعتمادها لخدمة المرضى والمراجعين.

ويتألف مبنى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من 13 طابقًا، ويضم 179 سريرًا إضافيًّا، وقسمًا متكاملًا للتصوير التشخيصي والعلاج الإشعاعي، ووحدة متكاملة لزراعة نخاع العظم، وغرف عناية حثيثة مخصصة للبالغين والأطفال، إضافة إلى أقسام للمرضى الأطفال وأخرى للبالغين وأجنحة خاصة.

خدمات للمرضى والمراجعين:

وقال السفير السديري: إن المركز يعد من المراكز الرائدة التي تقدم خدمات جليلة للمرضى والمراجعين في الأردن والعالم العربي، فضلًا عن دوره الإنساني النبيل.

ولفت إلى أن المركز اكتسب سمعة عالمية متميزة، ولديه تعاون مشترك مع مستشفيات رائدة في العالم، منها مستشفى الملك فيصل التخصصي في السعودية، ومستشفيات في أمريكا وأوروبا، منوهًا بالسمعة المميزة للمركز الذي يقدم خدماته للأردنيين وللمراجعين من خارج الأردن ضمن أفضل مستويات الرعاية الطبية والعلاجية.

وأضاف السفير السديري أن ما تم تقديمه للمركز هو تبرع في مكانه وللجهة المستحقة، وبتوجيهات من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- يحفظهما الله- حيث تسعى حكومة بلادي لدعم مثل هذه المراكز التي لها دور كبير في علاج المرضى وتقديم المساعدات العلاجية خصوصا لمرضى السرطان، مؤكدًا أن ما يقوم به المركز من جهود ريادية وأبحاث طبية هو ما دفع بالصندوق السعودي للتنمية لتقديم هذا الدعم.

من جهته أعرب رئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، عن الشكر للحكومة الأردنية والمركز على تسمية أحد المباني الجديدة باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكدًا أهمية مواصلة الدعم للمركز ولنشاطاته الذي أصبح يقدم خدماته ليس فقط للأردن بل لمنطقة الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل التقت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، اليوم الأربعاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، خلال زيارتهما إلى مركز الحسين للسرطان، حيث تجولا في مبنى الملك سلمان الذي أنشئ بموجب منحة من الصندوق السعودي للتنمية.

وأعربت سمو الأميرة غيداء طلال، خلال اللقاء، عن تقديرها الكبير للمملكة العربية السعودية وللصندوق السعودي للتنمية لدعمهما المتواصل وإيمانهما برسالة مؤسسة ومركز الحسين للسرطان.

خدمات طبية شمولية:

وقال السفير السديري: إن مركز الحسين للسرطان يعد من المراكز الرائدة التي تقدم خدمات طبية شمولية لمرضى السرطان والمراجعين من الأردن والعالم العربي، فضلًا عن دوره الإنساني النبيل في مساندة علاج المرضى غير المقتدرين، لافتًا إلى أنه اكتسب سمعة عالمية متميزة، ولديه تعاون مشترك مع مستشفيات رائدة في العالم، منها مستشفى الملك فيصل التخصصي في السعودية، ومستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وأشار السفير إلى أهمية التبرع الذي قدمته المملكة العربية السعودية للمركز بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في إطار حرصها على دعم مثل هذه المراكز التي لها دور كبير في علاج المرضى وتقديم المساعدات العلاجية خصوصًا لمرضى السرطان.

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، عن الشكر للحكومة الأردنية والمركز على تسمية أحد المباني الجديدة باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكدًا أهمية مواصلة الدعم للمركز ولنشاطاته، الذي أصبح يقدم خدماته ليس فقط للأردن بل لمنطقة الشرق الأوسط.



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