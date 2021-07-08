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اصطدمت سفينة شحن بسفينة تجريف في المياه الواقعة قبالة العاصمة الفلبينية مانيلا؛ مما أثار مخاوف من إمكانية حدوث تسرب نفطي.
وأوضح خفر السواحل الفلبيني في بيان اليوم، أن السفينة (إم في بالاوان بيرل) اصطدمت بالسفينة (بى كيه إم 104) التي ترفع علم قبرص في خليج مانيلا على بعد حوالى 100 متر من شاطئ باسكو.
وأضاف البيان أنه لم يصب أي من أفراد الطاقم في الحادث بأذى.
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 09:54 AM
وقع في خليج مانيلا لم يصب أي من أفراد الطاقم في الحادث بأذىتصادم بين سفينتين في الفلبين ومخاوف من حدوث تسرب نفطي
اصطدمت سفينة شحن بسفينة تجريف في المياه الواقعة قبالة العاصمة الفلبينية مانيلا؛ مما أثار مخاوف من إمكانية حدوث تسرب نفطي.
وأوضح خفر السواحل الفلبيني في بيان اليوم، أن السفينة (إم في بالاوان بيرل) اصطدمت بالسفينة (بى كيه إم 104) التي ترفع علم قبرص في خليج مانيلا على بعد حوالى 100 متر من شاطئ باسكو.
وأضاف البيان أنه لم يصب أي من أفراد الطاقم في الحادث بأذى.
، تصادم بين سفينتين في الفلبين ومخاوف من حدوث تسرب نفطي ،
المصدر : الخليج 365
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