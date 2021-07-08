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قال القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، في تصريحات صحفية، مساء الأربعاء: إنه لم تكن هناك مواد مشعة على متن السفينة التي اندلع بها حريق على أحد أرصفة ميناء جبل علي.
وحسب موقع "الحرة"، أضاف أن التقرير الأوليّ يشير إلى أن السفينة كان بها 130 حاوية، منها ثلاث تحوي مواد قابلة للاشتعال، ومن المعتقد أن الانفجار حدث في واحدة من هذه الحاويات الثلاث.
وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن السفينة كانت تستعد للرسوّ على أحد أرصفة ميناء جبل علي بعيدًا عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء؛ مشيرًا إلى أن الحريق لم يؤدِّ إلى حدوث إصابات أو وفيات.
وميناء جبل علي محطة نقل وتجارة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442 09:17 AM
الانفجار وقع في واحدة من هذه الحاوياتبالفيديو.. تقرير يكشف سر الـ3 حاويات في انفجار سفينة دبي
قال القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، في تصريحات صحفية، مساء الأربعاء: إنه لم تكن هناك مواد مشعة على متن السفينة التي اندلع بها حريق على أحد أرصفة ميناء جبل علي.
وحسب موقع "الحرة"، أضاف أن التقرير الأوليّ يشير إلى أن السفينة كان بها 130 حاوية، منها ثلاث تحوي مواد قابلة للاشتعال، ومن المعتقد أن الانفجار حدث في واحدة من هذه الحاويات الثلاث.
وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن السفينة كانت تستعد للرسوّ على أحد أرصفة ميناء جبل علي بعيدًا عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء؛ مشيرًا إلى أن الحريق لم يؤدِّ إلى حدوث إصابات أو وفيات.
وميناء جبل علي محطة نقل وتجارة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
، بالفيديو.. تقرير يكشف سر الـ3 حاويات في انفجار سفينة دبي ،
المصدر : الخليج 365
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