، حصيلة وفيات كورونا في العالم تتخطى حاجز الـ4 ملايين ،

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ذكرت أحدث بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أمس الأربعاء، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تخطت عتبة الأربعة ملايين حالة منذ بدء الجائحة.
ويعني هذا الرقم الجديد أن الوفيات المسجلة المرتبطة بفيروس كورونا، ارتفعت من ثلاثة إلى أربعة ملايين في أقل من ثلاثة أشهر.
وتظهر البيانات أنه تم تسجيل حوالى 185 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس في جميع أنحاء العالم.
ويفترض الخبراء أن هناك المزيد من حالات الإصابة بالفيروس والوفيات غير المسجلة على مستوى العالم.
ويجري تحديث موقع جونز هوبكنز بانتظام، وبالتالي يظهر أرقامًا أعلى من تلك الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.
وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا بحوالى 605 آلاف حالة.
وجاءت البرازيل في المركز الثاني بـ525 ألف حالة وفاة؛ بينما سجلت الهند حوالى 400 ألف حالة وفاة.
حصيلة وفيات كورونا في العالم تتخطى حاجز الـ4 ملايينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-08
ذكرت أحدث بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أمس الأربعاء، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تخطت عتبة الأربعة ملايين حالة منذ بدء الجائحة.
ويعني هذا الرقم الجديد أن الوفيات المسجلة المرتبطة بفيروس كورونا، ارتفعت من ثلاثة إلى أربعة ملايين في أقل من ثلاثة أشهر.
وتظهر البيانات أنه تم تسجيل حوالى 185 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس في جميع أنحاء العالم.
ويفترض الخبراء أن هناك المزيد من حالات الإصابة بالفيروس والوفيات غير المسجلة على مستوى العالم.
ويجري تحديث موقع جونز هوبكنز بانتظام، وبالتالي يظهر أرقامًا أعلى من تلك الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.
وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا بحوالى 605 آلاف حالة.
وجاءت البرازيل في المركز الثاني بـ525 ألف حالة وفاة؛ بينما سجلت الهند حوالى 400 ألف حالة وفاة.
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
09:05 AM
تسجيل حوالى 185 مليون إصابة مؤكدة في جميع أنحاء العالم
ذكرت أحدث بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أمس الأربعاء، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تخطت عتبة الأربعة ملايين حالة منذ بدء الجائحة.
ويعني هذا الرقم الجديد أن الوفيات المسجلة المرتبطة بفيروس كورونا، ارتفعت من ثلاثة إلى أربعة ملايين في أقل من ثلاثة أشهر.
وتظهر البيانات أنه تم تسجيل حوالى 185 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس في جميع أنحاء العالم.
ويفترض الخبراء أن هناك المزيد من حالات الإصابة بالفيروس والوفيات غير المسجلة على مستوى العالم.
ويجري تحديث موقع جونز هوبكنز بانتظام، وبالتالي يظهر أرقامًا أعلى من تلك الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.
وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا بحوالى 605 آلاف حالة.
وجاءت البرازيل في المركز الثاني بـ525 ألف حالة وفاة؛ بينما سجلت الهند حوالى 400 ألف حالة وفاة.
، حصيلة وفيات كورونا في العالم تتخطى حاجز الـ4 ملايين ،
المصدر : الخليج 365
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