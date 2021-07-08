السعودية | مصر تتيح تأشيرة إلكترونية للسعوديين المسافرين إليها

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أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية إطلاق منظومة التأشيرة السياحية الإلكترونية للراغبين في دخول مصر من 74 دولة حول العالم بينها السعودية، التي يمكن لمواطنيها الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى المطارات المصرية. وصرحت نائب وزير السياحة غادة شلبي (الأربعاء) أن بوابة الحصول على التأشيرة الإلكترونية تتيح ميزة الدفع الإلكتروني المؤمّن لسداد قيمة التأشيرة البالغة 100 ريال سعودي ما يوازي 25 دولارا أمريكيا للسفرة الواحدة، أو 60 دولارا لمتعددة السفرات، فيما يتم إصدار التأشيرة خلال 7 أيام كحد أقصى. وتتيح البوابة الإجابة عن استفسارات السائحين بـ8 لغات، وتوقعت شلبي أن يحقق هذا الإجراء دخلا جيدا من السياحة الوافدة إلى مصر.