، حار جدًّا نهارًا ومعتدل فجرًا.. هذه توقعات الحصيني لأجواء الخميس ،

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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس -إن شاء الله- أجواء حارة جدًّا على معظم المناطق نهارًا تميل للاعتدال فجرًا.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة والمدينة، تمتد للباحة، وعسير، وجازان، وشرقها، ووادي الدواسر، وعمان، واليمن.
وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية وجنوب الشرقية والرياض.
حار جدًّا نهارًا ومعتدل فجرًا.. هذه توقعات الحصيني لأجواء الخميسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-08
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس -إن شاء الله- أجواء حارة جدًّا على معظم المناطق نهارًا تميل للاعتدال فجرًا.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة والمدينة، تمتد للباحة، وعسير، وجازان، وشرقها، ووادي الدواسر، وعمان، واليمن.
وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية وجنوب الشرقية والرياض.
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
08:39 AM
قال: أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة والمدينة
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس -إن شاء الله- أجواء حارة جدًّا على معظم المناطق نهارًا تميل للاعتدال فجرًا.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة والمدينة، تمتد للباحة، وعسير، وجازان، وشرقها، ووادي الدواسر، وعمان، واليمن.
وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية وجنوب الشرقية والرياض.
، حار جدًّا نهارًا ومعتدل فجرًا.. هذه توقعات الحصيني لأجواء الخميس ،
المصدر : الخليج 365
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