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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتيْ بدر وينبع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.
تنبيه للمركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة على محافظتي بدر وينبعوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-08
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتيْ بدر وينبع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
08:25 AM
تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتيْ بدر وينبع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.
، تنبيه للمركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة على محافظتي بدر وينبع ،
المصدر : الخليج 365
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