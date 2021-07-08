السعودية | السعودية تطوّر شبكة كهرباء متجددة في مخيم للاجئين بالأردن

شكرا لقرائتكم السعودية تطوّر شبكة كهرباء متجددة في مخيم للاجئين بالأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دشن الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، الأربعاء، مشروع تطوير شبكة كهرباء تعمل بالطاقة المتجددة في مخيم الأزرق للاجئين السوريين بالأردن، والمقدم كمنحة من حكومة السعودية بقيمة 9.2 مليون دولار أميركي من خلال الصندوق السعودي للتنمية، بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وحضر حفل التدشين عدد من كبار المسؤولين الأردنيين وممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويُعتبر مشروع مخيم الأزرق الأول من نوعه في العالم في مجال الطاقة المتجددة، وهو يعمل على توفير الطاقة النظيفة مجاناً لأكثر من 54 ألف لاجئ سوري، وتأمين التيار الكهربائي لأكثر من 10 ألاف مأوى، عبر ربط جميع مرافق المخيم بالشبكة الكهربائية.

من إطلاق مشروع تطوير شبكة كهرباء تعمل بالطاقة المتجددة في مخيم الأزرق

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300 مليون دولار

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن المرشد: "تربطنا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين علاقة طويلة تمتد لأكثر من 10 سنوات، استطعنا خلالها وبشكل مشترك من تقديم الدعم لعدد كبير من اللاجئين حول العالم. وساهمت السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية بدعم للاجئين السوريين والحكومات المستضيفة لهم بمبلغ 300 مليون دولار، مع تنفيذ 17 مشروعاً بقيمة 78 مليون دولار بالتعاون مع المفوضية السامية. ولم يقتصر دعم الصندوق لسكان مخيم الأزرق على مشروع تطوير شبكة الكهرباء فحسب، بل تضمن أيضاً مخصصات مالية بقيمة 3 ملايين دولار، تم تخصيصها لتوفير الرعاية الصحية والعلاجية، وقد استفاد منها ما يزيد عن 37 ألف لاجئ".

من جهته، توجه الدكتور مأمون محسن، كبير مسؤولي العلاقات الخارجية الإقليمية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالشكر للسعودية وللصندوق السعودي للتنمية على جهودهما في دعم المفوضية، مثمناً "الدور الذي قام به الصندوق في تطوير هذا المشروع الهام الذي سيوّفر الكهرباء لعشرات الآلاف من اللاجئين السوريين، الذين يعيشون في بيئة قاسية بالمخيم، حيث أدى تطوير شبكة الكهرباء إلى تحسين حياتهم اليومية".

من إطلاق مشروع تطوير شبكة كهرباء تعمل بالطاقة المتجددة في مخيم الأزرق

من جانبه، قال السفير السعودي لدى الأردن نايف السديري: "يعكس المشروع النوعي لتطوير شبكة مخيم الأزرق للاجئين الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في دعم الأشقاء من اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم، من خلال استراتيجية عمل الصندوق السعودي للتنمية، الذي يُعد أحد أكبر وأهم الكيانات الفاعلة في توفير المساعدات التنموية المستدامة وتحقيق الاستقرار والازدهار للعديد من البلدان النامية من خلال توفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي".

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يمتلك تاريخاً طويلاً في دعم القضايا الإنسانية، وهو أحد أهم الشركاء الرئيسيين للأمم المتحدة في دعم جهود الإغاثة الإنسانية الدولية. وقد ساهمت المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق في تقديم نحو مليار دولار أميركي لدعم 14 منظمة دولية تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة.