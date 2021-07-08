شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. آل الشيخ: 10 مليون ريال لتمويل المشروع الواحد في الترفيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن آلية تقديم التمويلات للفرص الاستثمارية في قطاع الترفيه، التي جرى توقيع اتفاقيتها بين هيئة الترفيه وبنك التنمية الاجتماعية، وتصل مجموع قيمة التمويلات لـ 500 مليون ريال.

وقال آل الشيخ، إن الاتفاقية تتضمن تمويلا يصل إلى 10 ملايين ريال للمشروع الواحد، إذا توافرت فيه الشروط، مضيفا: "نقوم بعمل مؤسسي يسير على خطط واضحة، ويبنى على اشتراطات معينة".

وأشار إلى أن الأولوية في تمويل المشاريع ستكون وفقا لاحتياجات السوق وللأفكار الإبداعية المبتكرة التي تخدم قطاع الترفيه، مؤكدًا أن قطاع الترفيه سيكون من القطاعات المنافسة للعقارات والأسهم وغيرها، وسيكون مصدر دخل للمواطن والاستثمار في المملكة.