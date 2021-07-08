سفير عمان بالسعودية: افتتاح المنفذ البري بين البلدين قبل نهاية 2021

الرياض - محمد عبدالله - قال سفير سلطنة عمان لدى السعودية فيصل بن تركي آل سعيد، إنه سيتم افتتاح المنفذ البري بين البلدين قبل نهاية 2021.

وأضاف «آل سعيد»، لـ«العربية»، أن هناك نهضة متجددة في سلطنة عمان تتمثل في رؤيتها 2040 التي ستأتي مواكبةً إلى الحراك النهضوي القائم في السعودية، وفق رؤية 2030، مؤكدًا أن حدود التبادل التجاري بين البلدين تعتبر متواضعة نظرًا لما يدور في الوقت الراهن من نقاشات ستحمل نقلة نوعية اقتصادية بين البلدين، وبالمجمل تصل إلى قرابة 10 مليارات ريال سعودي.

وتابع سفير سلطنة عمان لدى السعودية، أن القيادة في السلطنة والسعودية تعتزم تدشين المنفذ البري الرابط بين البلدين قبل نهاية العام الجاري، وسيؤسس من خلاله شراكة جديدة ويعد نقطة البداية للعمل لإتاحة العديد من الخدمات والفرص والنقلات النوعية التي يعول عليها القطاع الخاص في كل الأصعدة.

وشدد على أن ما تعيشه السعودية من حراك اقتصادي يؤثر على كل دول الخليج، والتوقيت الحالي مهم من أجل تعزيز التعاون المشترك على المستوى الخليجي والثنائي.