أخبار السعودية.. إعطاء 19 مليون جرعة لقاح.. وأبل تختار الرياض مقرًا

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء، الموافق 7 يوليو 2021 م منها: إعطاء أكثر من 19 مليون جرعة لقاح كورونا، و«أبل» تختار الرياض مقرًا لأكاديميتها للمبرمجات والمطورات.

«الصحة»: إعطاء أكثر من 19 مليون جرعة لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، إعطاء أكثر من 19 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19)، عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في جميع مناطق المملكة.

«أبل» تختار الرياض مقرًا لأكاديميتها للمبرمجات والمطورات

اختارت شركة «أبل» العاصمة الرياض مقرًا لأكاديميتها «Apple Developer Academy»؛ لتُصبح المملكة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تأسيس هذه الأكاديمية التي ستُخصص في مرحلتها الأولى للمبرمجات والمطورات، دعمًا لجهود تمكين المرأة والإصلاحات الاجتماعية الضخمة لرؤية 2030.

استشارية تروي قصة حالة لم تستطع الإنجاب 10 سنوات لسبب بسيط

قالت استشارية علاج العقم الدكتورة نوف الأسمري، «إن بعض مرضى العقم يلجأون إلى الطبيب المختص بعد ضياع فترة زمنية طويلة لجؤوا فيها إلى غير المختصين من دون إجراء الفحوصات الأساسية.

وكيل «الصحة»: جرعتا اللقاح كافية للسيطرة على متحور دلتا بشرط

قال وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، إن جرعتي من فايزر أو أسترازينيكا أو مودرنا والجرعة الواحدة من جانسن فعالة للسيطرة على انتشار متحور دلتا، بشرط التغطية الكافية.

تباين الآراء حول استبدال الكتب المدرسية بالإلكترونية

تباينت الآراء بشأن استبدال الكتب المدرسية بالإلكترونية بين مؤيد ومعارض، عقب القرار الصادر بالتحول الكامل للمناهج الرقمية والاستغناء عن الكتب.

برنامج «تطوير» يركز على 6 مهارات أساسية

أطلق برنامج تطوير وزارة الحرس الوطني وبالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية وهيئة التعليم والتدريب في الوزارة أول برنامج تدريبي في مركز بناء تحت اسم «تطوير»الذي يهدف إلى تمكين كفاءات منسوبي الوزارة بقطاعيها العسكري والصحي وتوسيع خبراتهم في عدة مجالات للرفع من جاهزيتهم؛ لمواكبة مرحلة التحول التي ستشهدها الوزارة في قادم الأيام.

خبير أرصاد: سحب ممطرة في أجواء المملكة

رصد خبير الأرصاد نزيه الحيزان، الأربعاء، سحبًا ممطرة تكونت مساء في أجواء المملكة وسلطنة عُمان والإمارات.

«الجوازات»: ألف ريال غرامة حال انتهاء التأشيرة دون مغادرة المستفيد

قالت المديرية العامة للجوازات إن عدم مغادرة المستفيد بعد انتهاء تأشيرة الخروج النهائي، يعرضه لغرامة قدرها ألف ريال.

«أرامكو» تحدد أسعار البنزين السبت والتطبيق الأحد

ينتظر المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية، باهتمام بالغ، قرار شركة أرامكو، حول أسعار الوقود الجديدة (البنزين، الديزل، وغيرها) عن شهر يوليو، والمرتقب إعلانها السبت المقبل.

3 شركات عالمية في مجال خدمات نقل الطرود تعمل بالمملكة قريبًا

قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إن منح التراخيص اللازمة لثلاث شركات عالمية للعمل في مجال خدمات نقل الطرود بالمملكة يمر بمراحله النهائية؛ وسيؤدي انضمامها للسوق المحلية إلى ضخ استثمارات تقدر بنحو 6 مليارات ريال سعودي.

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