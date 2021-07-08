الجنوب وحفر الباطن الأقل في تصريف الأمطار

فيما بلغت أطوال شبكات تصريف الأمطار ودرء السيول الرئيسية والفرعية في المملكة في 2020، 6.698.253 مترا، كشفت إحصائية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لـ«دوت الخليج»، أن نسبة أطوال الشبكات الرئيسية لتصريف الأمطار في 2020 بلغت 76.1%، و32.9% نسبة الشبكات الفرعية، حيث بلغت أطوال الشبكات الرئيسية المنفذة في المملكة في العام نفسه 4.498.375 مترًا، وأطوال الشبكات الفرعية 2.199.878 مترًا.

صدارة وتراجع

تصدرت المنطقة الشرقية أعمال تنفيذ أطوال شبكات تصريف الأمطار الرئيسية بنحو 1399.788 مترًا، تليها منطقة الرياض بتنفيذ 583.342 مترًا، ثم القصيم 558.103 مترًا، والمدينة المنورة 341.794 مترًا، ومكة المكرمة 203.440 مترًا.

وتفوقت منطقة جازان على المناطق الجنوبية عسير، ونجران، والباحة، ويعد الثلاثي الأخير الأقل تنفيذًا على مستوى المملكة، إلى جانب حفر الباطن، حيث بلغ تنفيذ الشبكات الطولية في جازان 103.942 أمتار، وعسير 48.528 مترًا، والباحة 22.366 مترًا، ونجران 21.199 مترًا، وحفر الباطن 38.866 مترًا.

زيادة إيجابية

وارتفعت وتيرة تنفيذ الشبكات الرئيسية والفرعية والحوائط الاستنادية إيجابيًا في 2020، مقارنة بالتنفيذ في عام 2019، حيث بلغت نسبة زيادة أطوال الشبكات الرئيسية 10.8% عن 2019، وبلغت نسبة زيادة الشبكات الفرعية 16.9% عن 2019، وزيادة الحوائط الاستنادية 16.9% عن 2019.

وبلغ مجموع أطوال الشبكات الرئيسية المنفذة 4.498.375 في 2020، و4.056.264 في 2019، وأطوال الشبكات الفرعية 2.199.878 في 2020، و1.972.590 في 2019، والحوائط الاستنادية المنفذة 5.313 في 2020، و4.543 في 2019.

الشبكات 2020

أطوال الشبكات المنفذة 6.698.253

نسبة الشبكات الرئيسة %67.1

الشبكات الفرعية %32.9

زيادة شبكات رئيسية %10.8

زيادة الفرعية %11.5

زيادة الحوائط %16.9

أطوال الشبكات الرئيسية 4.498.375

أطوال الفرعية 2.199.878

الحوائط الاستنادية 5.313