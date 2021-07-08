8 حوادث شاحنات مروعة

إجراءات مرورية غير مسبوقة، تتبعها المملكة حفاظًا على أرواح مواطنيها ومقيميها، إلا أن حوادث الطرق تحصد العديد من الأرواح يوميًا، فوفق البيانات الإحصائية لوزارة الداخلية، بلغ عدد حوادث الطرق لعام 1439، أكثر من 352 ألف حادث مروري، أدت إلى وقوع 4780 حالة وفاة، و17295 إصابة، بكل مناطق المملكة.

وفي حادث مروري مروع وقع الإثنين الماضي بمحافظة محايل في منطقة عسير، لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون، بعد أن اصطدمت شاحنة محملة بالبراميل، بعدد من السيارات المتوقفة، حيث فقد سائق الشاحنة السيطرة عليها، أثناء محاولته التوقف عند الإشارة الضوئية بحي الضرس، ما أدى لانقلابها، وتناثر البراميل على الطريق.

أبرز حوادث الشاحنات

شاحنة الغاز في 2012، حيث انقلبت شاحنة صهريج غاز في نوفمبر، وأدت إلى مقتل 22 شخصًا، وإصابة 132 آخرين.

تنتشر الحوادث الناجمة عن «التفحيط» في المملكة، إلا أن أبشعها كان في العام 2012، عندما لقى شاب مصرعه أثناء التفحيط بسرعة جنونية، ليختل توازنه ليستقر أسفل شاحنة كانت قريبة من الموقع.

في أغسطس 2016، تحطمت عشرات الشاحنات، بعد اصطدامها ببعضها، بسبب الضباب، وذلك على طريق الرياض – الدمام

في 2016، كادت كارثة مرورية مروعة أن تقع، بسبب شاحنة مرورية وقفت في عرض الطريق، بينما تفادتها السيارات الأخرى بالرغم من سرعتها.

حادث حافلة المدينة المنورة، وقع على طريق الهجرة السريع، في 17 أكتوبر 2019 نتج عنه وفاة 35 شخصًا وإصابة 4 أشخاص.

في العام 2019، وثقت كاميرات المراقبة نجاة شخص من حادث مروري مروع، على خلفية اصطدام شاحنة مسرعة بإحدى السيارات.

يونيو 2021.. حادث مروع لسيارتين تسيران بسرعة كبيرة في شوارع محافظة الدوادمي غرب العاصمة السعودية الرياض، حيث تسبب الحادث بوفاة شخص وجرح 3 آخرين.

يوليو 2021 لقي شخصان مصرعيهما وأصيب آخرون بمحافظة محايل، بعد أن اصطدمت شاحنة محملة بالبراميل بعدد من السيارات