خالد بن سلمان عن لقائه بـ"بلينكن": كان مثمرا

محمد الفلاح - خالد بن سلمان عن لقائه بـبلينكن: كان مثمرا

الخميس 8 يوليه 2021

وصف نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود، لقائه بوزير الخارجية الأمريكي بأنه "مثمر" لمناقشة العلاقات الاستراتيجية.



وأشار نائب وزير الدفاع السعودي إلى أن اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن بحث سبل تعزيز العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة، فضلا عن آخر مستجدات المنطقة.

وغرد الأمير خالد بن سلمان، قائلا: "التقيت اليوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن واستعرضنا الشراكة بين البلدين وسبل تنميتها، وكذلك أبرز التطورات في المنطقة وبحثنا التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك ودعم جهود الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وفي تغريدة أخرى، قال: "كما التقيت اليوم وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السيدة فيكتوريا نولاند وتناولنا التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

كانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أشادت الأربعاء بجهود السعودية في دفع تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن وإحلال السلام.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اتفقنا على مواصلة الحوار مع السعودية بشأن آلية إرساء الأمن والاستقرار في البحر الأحمر.

وأكد نيد برايس، أن المليشيات الموالية لإيران تشكل تهديدًا جديًا لسيادة العراق واستقراره.