شكرا لقرائتكم خبر عن العملات المعدنية كابوس يطارد رواد «المواقف الآلية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب مواطنون بضرورة توفير طرق دفع مختلفة لجهاز خدمة المواقف، وعدم اقتصارها على العملات المعدنية التي لا يمتلكها الجميع، ومحاولة الحصول عليها تتسبب في بعض الأحيان إلى إرباك المرور وتسجيل مخالفات عليهم وسحب مركباتهم، لافتين إلى أهمية إطلاق حملة توعوية لشرح التعامل مع الأجهزة لتيسير العمل بالمواقف.

طرق مختلفة

قال المواطن الحسن زين، إن تفعيل المواقف برسوم أمر جيد في حال توافرت فيه جميع الاحتياجات اللازمة، ولكن للأسف يعاني من بعض السلبيات، ومنها أنه لا يمكن الدفع إلا بالعملة المعدنية فقط، وهذا أمر صعب ولا يخدم فئة كبيرة، كما أن السعر مرتفع نوعا ما عن السابق ومبالغ فيه. لافتا إلى أن الغالبية يتجهون إلى أصحاب المحلات لطلب العملة المعدنية، ولكن قد يستغرق ذلك وقتا طويلا بدون أن يجدها، ما يعرضهم للمخالفة. مؤكدا ضرورة إتاحة جميع طرق الدفع سواء بالنقود الورقية وكذلك بجهاز نقاط البيع لكي تكون الخدمة فعالة بأكمل وجه، مع مراجعة سعر الخدمة مع تخصيص بعض الأيام مثل يوم الجمعة لجعله بدون رسوم لكثرة توافد الناس عليها مما قد يعطل في حركة المرور ويسبب ازدحاما على الجهاز.

مسافات بعيدةوأضاف المواطن عيسى عسيري، إنه يضطر للذهاب إلى المحلات للحصول على العملة المعدنية، وقد يستغرق ذلك وقتا طويلا وعند عودته يتفاجأ بتسجيل غرامة عليه أو حتى سحب السيارة. وطالب بضرورة وجود طرق أسهل للدفع لكي تكون الخدمة بالشكل الصحيح ويستفيد منها الجميع، مثل توفير الدفع بالعملة الورقية، وكذلك ببطاقة الصراف الآلي، وأن تكون متوافرة بشكل مكثف لكي لا يضطر للذهاب مسافات بعيدة للدفع. ولفت إلى أن التعامل بالعملة المعدنية فقط يتسبب في إرباك حركة المرور، والوقوف أمام المنازل المجاورة لحين توفير العملة المعدنية مما يسبب إزعاجا لأصحابها، مطالبا بأهمية التخطيط السليم للأرصفة والمواقف.

مخالفات فوريةوأشار المواطن إلى أنه يعاني من التعامل مع نظام جهاز المواقف لعدم وضوحها بشكل ييسر الإجراءات، وكذلك طرق الدفع فيها محدودة فقط بالعملة المعدنية، وهذا غير متوافر لدى الكثير من الناس، لافتا إلى أنه بمجرد توقف أي شخص لقراءة تعليمات الجهاز يتم تحرير مخالفة بشكل فوري، مطالبا بضرورة إطلاق حملة توعوية لشرح التعامل مع الأجهزة، وتوفير الدفع بالبطاقات المختلفة، وجعلها بشكل أسهل، والسماح بالنقود الورقية، مشيرًا إلى أن تكبد غرامات وصلت إلى 1800 ريال بدون أن يعلم بها إلا بعد الحجز على مركبته، لمطالبته بتسديد جميع المخالفات.