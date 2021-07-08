شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد المشاورات السياسية السعودية ـ المكسيكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت، أمس، المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في المملكة العربية السعودية، والولايات المكسيكية المتحدة، وذلك عبر الاتصال المرئي. وترأس الجانب السعودي في هذه المشاورات، نائب وزير الخارجية م.وليد بن عبدالكريم الخريجي، فيما ترأسها من الجانب المكسيكي نائبة وزير الخارجية كارمن توسكانو. وجرى خلال المشاورات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر المشاورات من الجانب السعودي، وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المكسيكية المتحدة هيثم بن حسن المالكي. كما حضرها من الجانب المكسيكي سفيرها لدى المملكة أنيبال توليدو.