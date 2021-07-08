شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام المرضى بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 1.809 مستفيدين خلال الفترة من 17 يونيو حتى 23 يونيو 2021م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 553 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 258 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 166 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 215 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 521 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 96 مستفيدًا.