شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يبحث مواجهة الإرهاب مع مستشار الأمن القومي الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في العاصمة واشنطن أمس، بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في إطار زيارة سموه الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وركز اللقاء على استعراض الجهود الدولية والتنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في إطار الرؤية المشتركة لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب، وما يتعلق بها من مخاطر تهدد أمن الشعوب ومقدراتها واستقرارها وتعايشها.

كما جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب، إضافة إلى عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء م. الركن طلال العتيبي، والمدير العام لمكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن سيف.

‏‎وقد عقد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في العاصمة واشنطن أمس الأول، مباحثات موسعة مع وزارة الدفاع الأمريكية تضمنت لقاء وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي ووكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات د. كولن كاهل.

‏‎ونوه سمو نائب وزير الدفاع بعمق العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، وما وصلت إليه من مستويات متقدمة في المجالات كافة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والرئيس جو بايدن، مقدما تهنئته للولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال، منوها بمشاركة السعوديين أصدقائهم الأمريكيين هذه المناسبة تعبيرا عن عميق الصداقة التي تربط الشعبين الصديقين.

‏‎وجرى خلال جلسة المباحثات، استعراض الشراكة السعودية - الأمريكية وأوجه التعاون الإستراتيجي في المجالات العسكرية والدفاعية القائمة والمستقبلية بين البلدين، كما جرى بحث العديد من الملفات في إطار الرؤية المشتركة للبلدين في دعم الأمن والاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة ضد التهديدات أيا كان مصدرها، في سبيل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. ‏‎حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية د. خالد البياري، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء م. الركن طلال العتيبي، والملحق العسكري السعودي بواشنطن وأوتاوا اللواء فواز الفواز، ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن سيف.