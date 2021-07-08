شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «المسؤولية الاجتماعية» و«الموارد» لجمع البيانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث فريق عمل مشروع دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، وإدارة المسؤولية الاجتماعية، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، أوجه التعاون، والمساهمة بشكل فعال في موضوع الدراسة، قبل إعداد الإطار النظري للدراسة والبدء بمرحلة جمع البيانات والمراحل الأخرى، والتركيز على مخرجات الدراسة بما يخدم القطاعات الثلاثة بالمنطقة.

ويقوم على الدراسة مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، بتنفيذ جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، كشريك أكاديمي، وغرفة الشرقية كداعم للدراسة، وتشمل الدراسة المسح الميداني لجميع محافظات المنطقة الشرقية.

من جهتها، أكدت الأمين العام لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة الشمري، أن هذه الدراسة لواقع المسؤولية الاجتماعية في نسختها الثانية تأتي إدراكا من المجلس في هذا المجال بأهمية وجود منهجية علمية ودراسة بحثية معتمدة من أرض الميدان عن المسؤولية الاجتماعية بعد نجاح التجربة الأولى من الدراسة من قبل المجلس لتصبح بنسختها الثانية أكثر شمولية وتعاونا مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق التكامل مع القطاع غير الربحي.

ويأتي ذلك بتوجيه كريم من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للمجلس، ومتابعة حثيثة من رئيسة أمناء المجلس صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، وذلك لمواكبة مستجدات المسؤولية الاجتماعية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وبما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مسارها نحو تمكين المسؤولية الاجتماعية.