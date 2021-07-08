شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه «المسؤولية الاجتماعية» بالتكامل مع القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على عرض عن مبادرات مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، والمشاريع المبتكرة التي تصب في مصلحة المنطقة وساكنيها.

وأكد سموه، خلال استقباله أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة الشمري، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية م. فهد المطلق، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، أن تكون هذه المبادرات نوعية ومتميزة، والتكامل مع القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع وخدمة المواطنين والمقيمين في المنطقة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة «أيدها الله»، والمساهمة في تجويد الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية الوطن 2030.