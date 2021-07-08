شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 15 عمود إنارة بشارع «الشهباء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الإدارة العامة للإنارة والكهرباء، التابعة لبلدية محافظة القطيف، أعمال إنارة شارع الشهباء، الواقع على طريق أحد، بتركيب 15 عمود إنارة، وذلك ضمن خطتها الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات والارتقاء بها.

وكان رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، قد تفقد أعمال إنشاء شارع سلمان الفارسي بعنك، وشارع وسط العوامية، موجهًا بسرعة الإنجاز، وجودة الأعمال، والارتقاء بالخدمات المقدمة.

جاء ذلك بعدما أبدى م. الحسيني، سابقًا، عددًا من الملاحظات على سير العمل في مشروع إنشاء طريق سلمان الفارسي، وأكد أهمية سرعة وجودة تنفيذ المشاريع البلدية، بما يساهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي وتسهيل حركة الوصول، وأن المواطن سيتلمس الآثار الناجمة عن تلك المشاريع.

وبيَّن أن البلدية لا تتوانى في تطبيق النظام على الجهات المتأخرة في تنفيذ المشاريع بما تنص عليها العقود المبرمة مع الشركات المنفذة.