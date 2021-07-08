شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يشيد بجهود «أمن المنشآت» في الحفاظ على مقدرات الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بالجهود التي تقوم بها قوة أمن المنشآت للمحافظة على أمن المنشآت الحيوية، مثمنا سموه جهود جميع رجال الأمن للحفاظ على أمن الوطن ومقدراته.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية اللواء ركن بندر الحربي، الذي قدم لسموه تقريرا عن إنجازات القوة خلال الفترة الماضية.

وقدم الحربي شكره لسموه الكريم على دعمه المستمر لجهود قوة أمن المنشآت بالمنطقة.

حضر اللقاء قائد قوة أمن المنشآت برأس تنورة العميد الركن خالد القرني، وقائد قوة أمن المنشآت بمحافظة الخبر العميد م. جعفر الزهراني، وقائد قوة أمن المنشآت بمحافظة بقيق العقيد يوسف الحميد.