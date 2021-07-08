شكرا لقرائتكم خبر عن «الضمان» يدعو مراجعي المستشفيات لـ«بطاقة الأولوية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف، المستفيدين والمستفيدات من فئات كبار السن لمن تتراوح أعمارهم من 65 سنة فما فوق، وأصحاب الأمراض المزمنة، والأشخاص ذوي الإعاقة، ممن لديهم مراجعات طبية لدى المستشفيات الحكومية، للتواصل الهاتفي على المكتب؛ للتقديم على طلب بطاقة الأولوية المقدمة من وزارة الصحة.

وأشار المكتب إلى حصر الطلبات من قبل المكتب والرفع بالتوصيات لوزارة الصحة بشأن إصدارها للمستفيدين والمستفيدات الذين تنطبق عليهم الشروط، ولإصدار البطاقة لا بد من استيفاء عدد من الشروط وفق آلية معينة بمتابعة عدد من الباحثين والباحثات بالمكتب.

ويتطلب على المستفيدين تزويد الموظفين ببعض البيانات الأولية أثناء الاتصال كالسجل المدني، ورقم الملف الطبي، واسم المستشفى، واسم العيادة للتقديم على البطاقة؛ كونها تسهم في تسهيل الإجراءات المقدمة داخل المستشفى، سواء بالمساعدة على التنقل داخل المنشأة أو لتقليل فترات الانتظار لبعض الخدمات أو للتنسيق لصرف الأجهزة والأدوية.