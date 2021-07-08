شكرا لقرائتكم خبر عن بـ «مواساة الدمام».. إنقاذ حياة طفل من دودة حية تعيش في رئته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل قسم طوارئ الأطفال بمستشفى المواساة بالدمام حالة طبية طارئة ونادرة الحدوث لطفل يبلغ من العمر 11 عاما يعاني من كحة مصاحبة بدم في صورة نزيف، على الفور اجتمع الفريق الطبي بقيادة الدكتورة تريز بشرى استشارية أمراض الصدر ومناظير الصدر للأطفال واستشاري التخدير واستشاري الرعاية المركزة للأطفال حيث تم تشخيص حالة الطفل وعلاجها من خلال عمل منظار شعبي مرن للطفل على إثرها تبين وجود دودة علقة مائية داخل رئته.

وبفضل الله وتوفيقه قد نجح الفريق الطبي في استخراج الدودة من داخل الرئة، حيث يعد المنظار الرئوي في الأطفال من التخصصات النادرة التي يتميز بها مستشفى المواساة بالدمام.

جدير بالذكر أن مستشفى المواساة بالدمام به قسم طوارئ أطفال يعمل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع وهذا يتماشى مع رؤية شركة المواساة للخدمات الطبية في استقطاب الكفاءات والتخصصات الفرعية الدقيقة ومن خلال استخدام أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية المتقدمة في هذا المجال.