شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون ريال دعما لـ50 ألف أسرة من «بر الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت مديرة الفرع النسائي لجمعية البر بالدمام نجلاء الخالدي، ومديرة الفرع النسائي للجمعية بالخبر عيدة الشهري، تميز قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية وحرصه على دعم مشاريع الجمعية وطرح الأفكار التطويرية لعملها ومشاركة العديد من البرامج والأنشطة التي تنفذها جمعية البر.

واستعرضتا، خلال لقاء الثلاثاء الشهري لسيدات الأعمال، الذي نظمته غرفة الشرقية، برامج وأنشطة الجمعية الموجهة للمستفيدين.

واستعرض اللقاء الأهداف الإستراتيجية للجمعية، ومنها: الحرص على تبنّي الحلول المبتكرة لتعزيز التنمية المستدامة للفئات الأكثر احتياجًا، ودعم بناء القدرات الإنتاجية للأسر المحتاجة وتحقيق الاستدامة المالية وبناء الشراكات الإستراتيجية.

وبيّن اللقاء أن إجمالي الدعم المقدم للأسر للعام المالي 2020 بلغ أكثر من 100 مليون ريال قدمت لأكثر من 50 ألف أسرة، وشملت مشاريع متنوعة مثل مبادرات التنمية والتعليم والصحة، كما استفادت 32 اسرة من المنطقة الشرقية من مشاريع الإسكان التنموي.

واستعرض اللقاء عددا من الشراكات التي على أثرها تم توفير 131 فرصة وظيفية في 51 شركة، واستفاد منها 11 شخصًا من الجنسين تم توظيفهم.