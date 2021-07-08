شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: الدولة تدعم رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال تدشين سموه بديوان الإمارة، أمس، مصنع «ساميف» للصناعات المعدنية، الذي شيد في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام على مساحة 60600 متر مربع.
وأوضح سعد العيسى أن المصنع يعتبر أحد مشاريع شركة إمكان القابضة، الذي يقام في المنطقة الشرقية، ويعمل فيه 600 موظف وموظفة نسبة كبيرة منهم من أبناء وبنات الوطن، وسينتج المصنع العديد من الهياكل المعدنية للمباني والأبراج والجسور، وكذلك صناعة الصهاريج والخزانات والعديد من المنتجات النوعية الأخرى، التي ستوفر منتجات نوعية لقطاعات متعددة لشركة النفط والغاز وشركات البتروكيماويات وقطاع الطاقة والمياه وقطاع التعدين.
ورفع العيسى شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعاية حفل التدشين ودعمه الدائم للمشاريع، التي تخدم الوطن وأبناءه.