شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: الدولة تدعم رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالدعم الذي يلقاه القطاع الصناعي في المملكة والمبادرات الكبيرة والمتعددة، التي تقدمها الدولة «أيدها الله»، لدعم هذا القطاع وتطويره ورفع مساهمته في الناتج المحلي، بالإضافة لتهيئة المدن الصناعية وتوفير البنية التحتية المناسبة لإنجاح هذه المشاريع.

جاء ذلك خلال تدشين سموه بديوان الإمارة، أمس، مصنع «ساميف» للصناعات المعدنية، الذي شيد في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام على مساحة 60600 متر مربع.

وأوضح سعد العيسى أن المصنع يعتبر أحد مشاريع شركة إمكان القابضة، الذي يقام في المنطقة الشرقية، ويعمل فيه 600 موظف وموظفة نسبة كبيرة منهم من أبناء وبنات الوطن، وسينتج المصنع العديد من الهياكل المعدنية للمباني والأبراج والجسور، وكذلك صناعة الصهاريج والخزانات والعديد من المنتجات النوعية الأخرى، التي ستوفر منتجات نوعية لقطاعات متعددة لشركة النفط والغاز وشركات البتروكيماويات وقطاع الطاقة والمياه وقطاع التعدين.

ورفع العيسى شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعاية حفل التدشين ودعمه الدائم للمشاريع، التي تخدم الوطن وأبناءه.