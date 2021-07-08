شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يطلع على خطط الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن على الخطط الدراسية لجامعة حفر الباطن، للعام الجديد، وأهم الأهداف الموضوعة والبرامج التوعوية والتثقيفية والتعليمية، مشيداً بجهود الجامعة الملموسة في هذا المجال.

وأكد سموه، خلال استقبال رئيس الجامعة د. صالح آل صقر، بمكتبه في المحافظة، أمس الأول، ضرورة الاهتمام بالحركة التعليمية بالجامعة، وتوفير سبل الراحة للطلاب والطالبات، لما له أثر بالغ في إخراج جيل واعٍ مثقف يدعم سوق العمل بكوادر مؤهلة علميًا.