شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «موهبة»: البرامج الإثرائية تركز على التطبيق والتفكير الإبداعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت رئيسة برنامج «موهبة» الإثرائي الأكاديمي في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. عائشة العمري، تركيز البرامج الإثرائية في مختلف تخصصاتها على جانب التطبيق العلمي والميداني، الذي يثري حصيلة الطالبة العلمية والمعرفية، مشيرة إلى تبين ذلك من خلال الأنشطة اليومية المتنوعة، والتي تجمع بين النظرية والتطبيق، والمطعمة بروح التحدي والمرح، ولتعزيز الزيارات الميدانية لبعض المسارات، واستضافة الخبراء والمختصين في نفس المجال، والتي أضافت بُعدًا علميًا وعمليًا.

وأوضحت د. العمري أنه للتطبيق العملي والزيارات الميدانية أثرها في بقاء أثر التعلم، لذا حرص البرنامج على توفير هذه الفرص للطالبات من خلال تطبيق مجموعة من التجارب العملية في كل المسارات، إضافة إلى السماح بالزيارات الميدانية، ما أمكن ذلك لبعض المسارات، واستقبال الخبراء والمختصين في نفس المجال، وهاتان المهارتان تضمنان لها الاستزادة واكتساب المعارف الجديدة.

وعن التدريب الذي يخضعن له، والوحدات التدريبية التي يتلقاها 84 طالبة، بيّنت أن تصميم وبناء الوحدات الإثرائية من قِبل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله بالتعاون مع مركز الشباب الموهوب في جامعة جونز هوبكنز الأمريكي؛ ليختار المدربات والمدربون ذوي الاختصاص الأنشطة المناسبة المحققة لأهداف البرنامج، التي تعكس روح الإبداع لدى الفريق الإداري والعلمي والمهاري.

وأضافت: لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية على مستوى عال من الأمان والاحترافية، تم تقسيم الطالبات على الوحدات الإثرائية بالتساوي، وبعدد 12 طالبة، ما ضمن تدريب الطالبات في أجواء آمنة تضمن السلامة للجميع.

وعن أبرز نقاط القوة التي تكتسبها الطالبات من هذه البرامج، أشارت العمري إلى أنه خلال البرنامج تم الارتكاز على عدد من المهارات منها مهارة التفكير الإبداعي، وتجسيد المفاهيم العلمية والتنظيرية على أرض الواقع، مهارة التعلم الذاتي، وإدارة الوقت.