شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة الخطط الأمنية لاستقبال ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش أمين العاصمة المقدسة م. محمد القويحص خطة عمل الأمانة مع الجهات الأمنية وإيجاد بدائل متعددة في شبكات الطرق.

واستعرض القويحص، خلال اجتماعه بالقيادات الأمنية المشاركة بأعمال موسم حج هذا العام 1442هـ، الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية وخطط الطوارئ وآلية تنقل معدات الأمانة بالمشاعر المقدسة لتحقيق أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج بما يحقق توجيهات وتطلعات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى توفير كل الطاقات الآلية والبشرية لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار.

وأكَّد القويحص خلال الاجتماع أن الأمانة أولت في خطتها للعام الحالي اهتماما كبيرا بمتابعة الطرق والجسور والأنفاق وصيانتها ورفع التقارير اليومية عنها من خلال وكالة التشييد والصيانة لتسهيل حركة مرور المركبات والربط بين الأحياء السكنية والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، والتأكد من جاهزيتها وتهيئتها للموسم.